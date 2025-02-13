شطب 1900 وظيفة... أزمة تضرب إحدى أبرز شركات السيارات

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أعلنت شركة "بورشه" الألمانية للسيارات الرياضية اليوم الخميس، عن إعتزامها شطب 1900 وظيفة بحلول عام 2029 مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستسري على مصنع الشركة الرئيسي في حيّ سوفنهاوزن في مدينة شتوتغارت ومصنع الشركة في منطقة فايساخ.ووفقا لبيان الشركة، فإن إجراءات شطب الوظائف لا يمكن أن تتم إلا من خلال طريقة "مقبولة اجتماعيا"، إذ لا يزال موظفو "بورشه" يتمتعون بالتأمين الوظيفي حتى عام 2030، مما يعني استبعاد عمليات التسريح المتعلقة بظروف التشغيل حتى ذلك الحين، وبالتالي سيتعيّن على الشركة الاعتماد على المغادرة الطوعية. (سكاي نيوز)