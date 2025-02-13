وزير الزراعة استقبل ممثلين عن القطاعات الزراعية

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(الوكالة الوطنية)

استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه بالوزارة، بحضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، وفدًا من ممثلي القطاعات الزراعية، ضمّ نقابات وجمعيات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة، إلى جانب نقابات المصدرين وتجار الجملة والصناعات الغذائية والدواجن والاتحادات الزراعية. وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، وسبل تنظيمه وتطويره بما يحقق استدامته وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.وأكد هاني خلال الاجتماع أن "أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع العاملين في القطاع الزراعي، مشددًا على أهمية دعمه كونه يؤمّن الأمن الغذائي لآلاف العائلات، رغم كونه الحلقة الأضعف"، وقال: "نحن في مرحلة إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن، وبين وزارة الزراعة والمزارع. ورغم الصعوبات الكبيرة، فإن دور الحكومة هو التنظيم وتوفير الاستقرار، مع إعادة تنشيط الإدارة الزراعية".وأضاف" إن الوزارة ستعمل على وضع الملف الزراعي في مكانه الصحيح، وتعزيز الشراكة والتعاون لدفع الجهود نحو الأمام، من خلال تفعيل المراكز الزراعية، وحماية الأحراج، والاتجاه نحو زراعة حديثة".كما شدد على "ضرورة مواجهة التحديات الكبرى، وعلى رأسها الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، والتغيرات المناخية، وندرة الأمطار، مما يستوجب تكيفًا علميًا عبر إرشاد المزارعين إلى أساليب مكافحة الأوبئة والآفات، واعتماد أنواع زراعية أكثر قدرة على التأقلم، إضافة إلى تنشيط البحث العلمي الزراعي في الجامعات".وختم هاني بدعوة "جميع الجهات المعنية إلى التعاون في معالجة المشكلات بأسلوب علمي، والتخطيط لمستقبل زراعي مستدام من خلال خطط خمسية أو بعيدة المدى تمتد لعشرين عامًا"، مشيرًا إلى أن "الوزارة ستجمع جميع الأطراف الفاعلة في القطاع للبحث عن حلول عملية ومتكاملة، بروح الفريق الواحد". وأكد أن "الأبواب ستبقى مفتوحة أمام الجميع لتعزيز العمل المشترك لما فيه مصلحة القطاع الزراعي في لبنان".