أرقام ضخمة جدًا.. إليكم رواتب الرؤساء التنفيذيين لأكبر بنوك "وول ستريت"

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كشف ملف تنظيمي يوم الخميس أن الرئيس التنفيذي الجديد لـ "Morgan Stanley"، تيد بيك، سيحصل على تعويض قدره 34 مليون دولار للعام 2024، وذلك في أول عام له كرئيس للبنك الاستثماري.وكان بيك، الذي عمل في "Morgan Stanley" لمدة ثلاثة عقود، قد تلقى تعويضاً إجمالياً قدره 25 مليون دولار في 2023، بما في ذلك راتب قدره مليون دولار في منصبه كرئيس مشارك للبنك الاستثماري.وحصل الرئيس التنفيذي السابق لـ "Morgan Stanley"، جيمس جورمان، على تعويض قدره 37 مليون دولار في عامه الأخير من القيادة في 2023، مما جعله أعلى الرؤساء التنفيذيين أجراً بين بنوك وول ستريت في ذلك الوقت.