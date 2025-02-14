16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بنك استثمار عالمي يحذر من بيع وشيك للبيتكوين
Lebanon 24
14-02-2025
|
03:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مؤسسة جي بي مورغان في تقرير بحثي يوم الأربعاء أن شركة تيثر، المصدرة للعملة المستقرة USDT، قد تواجه تحديات إذا تم تمرير التشريعات الأميركية المقترحة لتنظيم العملات المستقرة، وقد تضطر الشركة إلى بيع جزء من احتياطياتها للامتثال للقواعد الجديدة.
Advertisement
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون مجلس الشيوخ المسمى "قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية" يفرض تنظيمًا فيدراليًا للعملات المستقرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار، مع إمكانية التنظيم على مستوى الولايات إذا كان متماشياً مع القواعد الفيدرالية.
أما مشروع قانون مجلس النواب، "قانون STABLE"، فيدعو إلى تنظيم العملات المستقرة على مستوى الولايات فقط، دون اشتراط الامتثال للقوانين الفيدرالية. (investing)
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّ مشهور جدّاً يُفجّر مفاجأة عن المبلغ الذي يتقاضاه... هذا راتبه السنويّ
Lebanon 24
إعلاميّ مشهور جدّاً يُفجّر مفاجأة عن المبلغ الذي يتقاضاه... هذا راتبه السنويّ
09:31 | 2025-02-13
13/02/2025 09:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
06:45 | 2025-02-13
13/02/2025 06:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
08:48 | 2025-02-13
13/02/2025 08:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
08:00 | 2025-02-13
13/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
08:11 | 2025-02-13
13/02/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2025-02-14
إنتاج النفط يتراجع والأسعار تنخفض.. عجز الميزانية السعودية يتضخم
02:00 | 2025-02-14
من أنقرة إلى جاكرتا.. مصنع مشترك للطائرات المسيّرة التركية
01:00 | 2025-02-14
أرقام ضخمة جدًا.. إليكم رواتب الرؤساء التنفيذيين لأكبر بنوك "وول ستريت"
00:30 | 2025-02-14
حرب ترامب الجمركية.. هذه الدول الآسيوية الأكثر تأثرًا
00:00 | 2025-02-14
أسعار البيتكوين تتراجع
23:30 | 2025-02-13
مع ترقب مصير الرسوم الأميركية الانتقامية.. إليكم أسعار النفط لليوم
فيديو
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
14/02/2025 13:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 13:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 13:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24