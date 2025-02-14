بعد المقاطعة.. "ستاربكس" تعتزم فتح 500 متجر جديد

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تعتزم شركة "ستاربكس" (Starbucks) التوسع في الشرق الأوسط بإضافة مئات المتاجر الجديدة، حيث تسعى سلسلة المقاهي العالمية إلى إنعاش نشاطها في المنطقة بعد التعرض لأوضاع صعبة ومقاطعة العملاء العام الماضي.قال الرئيس التنفيذي لـ"ستاربكس" بريان نيكول، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الجمعة، إن الشركة تخطط لافتتاح حوالي 500 متجر جديد، وإضافة 5 آلاف وظيفة على مدى السنوات الخمس المقبلة.تملك الشركة حالياً أكثر من 1300 متجر في المنطقة. وتعرضت سلسلة المقاهي لرد فعل سلبي قاسٍ العام الماضي من العملاء الذين اتهموها بعدم اتخاذ خطوات كافية للضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة. وكشفت الشركة أن المقاطعة كان لها تأثير كبير على حركة العملاء والمبيعات في الشرق الأوسط، كما ألقت بظلها على النشاط في الولايات المتحدة.أشار نيكول، خلال أول زيارة إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، إلى أن حملات المقاطعة "لم يكن لها أي أساس دقيق أو صحيح. فنحن لم ندعم أي قوات عسكرية قط".انضم نيكول إلى "ستاربكس" في أيلول لإنعاش النمو في سلسلة المقاهي. حيث انخفضت المبيعات نتيجة مجموعة من الصعوبات، بدءاً من المقاطعة ووصولاً إلى طول فترات الانتظار وعزوف المستهلكين عن الأسعار المرتفعة.نيكول ركز في البداية على وضع خطة للنشاط في أميركا الشمالية، التي تُعد مصدراً لنحو 75% من الإيرادات. وكشف أنه سيعيد هيكلة الشركة لتقليل التعقيد، وإزالة طبقات من الإدارة، وتوضيح الأطراف المسؤولة عن تحقيق الأهداف. ويُرجح أن تؤدي التغييرات إلى خفض وظائف سيُعلن عنه في أوائل آذار.ويوجه الرئيس التنفيذي أنظاره حالياً إلى الأسواق العالمية، وأوضح نيكول أن بخلاف الشرق الأوسط، ستضيف "ستاربكس" بضعة آلاف متاجر أخرى في الصين في المستقبل، رغم التحديات في ظل تذبذب التعافي الاقتصادي وتزايد المنافسة مع العلامات التجارية الأقل سعراً.كما تقيّم "ستاربكس" الخيارات المطروحة لوحدتها الصينية، والتي قد تشمل بيع حصة فيها، بحسب ما كشفته "بلومبرغ". وزار نيكول الصين في كانون الثاني لأول مرة منذ توليه المنصب.