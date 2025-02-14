رئيسة المركزي الروسي: التضخم يتباطأ لكنه لم يعكس مساره بعد

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صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيؤلينا بأن التضخم لم يعكس اتجاهه في البلاد حتى الآن، على الرغم من أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتباطأ في كانون الثاني وشباط من 2025.وقالت المسؤولة خلال مؤتمر صحفي اليوم: "تشير البيانات الأولية حول التضخم في كانون الثاني وشباط إلى تباطؤ طفيف في معدلات ارتفاع الأسعار مقارنة بنهاية العام الماضي، ولكن لا يزال من المبكر الحديث عن انعكاس في الاتجاه العام".وأكدت رئيسة البنك المركزي الروسي أن البنك سيستمر في مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.وجاء التصريحات بعد أن قرر المركزي الروسي اليوم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها الحالي 21% دون تغيير.وجاء قرار المركزي الروسي متطابقا مع توقعات الخبراء والمحللين الذين أفادوا بأن المركزي الروسي سيبقي على سعر الفائدة عند مستوى 21% سنويا.كذلك عدل المنظم الروسي اليوم توقعاته للتضخم للعام 2025، حيث يتوقع أن يكون التضخم في نهاية العام عند 7% - 8% بعد أن كان يتوقع سابقا أن يكون المؤشر عند 4.5% - 5%. (روسيا اليوم)