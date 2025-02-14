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إقتصاد

تونس تسدد 40% من ديون 2025 في شهر واحد

Lebanon 24
14-02-2025 | 23:00
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تمكنت من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 بالمئة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل سنة 2025.
وأكد سعيد خلال لقاء مع فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، أمس الخميس، على أن تونس نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 بالمائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 بالمائة.
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كما حققت البلاد استقرارا ملحوظا في سعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024.
وشدد سعيد على دور البنك المركزي في خدمة الاقتصاد الوطني باعتباره مؤسسة عمومية، مشيرا إلى أن كل اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها، فالتجربة أثبتت أن هذا المسار في التعويل على الذات ناجح، ويجب المضي قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه. (روسيا اليوم)
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