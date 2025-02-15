مجلس إدارة "OpenAI" يرفض عرض ماسك للسيطرة على الشركة بـ97 مليار دولار

Advertisement

رفض مجلس إدارة "أوبن إيه آي" رسمياً عرضاً من مجموعة مستثمرين يقودها إيلون ماسك لشراء المنظمة غير الربحية التي تتحكم في شركة الذكاء الاصطناعي مقابل 97.4 مليار دولار.وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة "أوبن إيه آي"، في بيان نيابة عن المجلس: "أوبن إيه آي ليست للبيع، والمجلس رفض بالإجماع أحدث محاولة من ماسك لتعطيل منافسيه".وكان ماسك، الذي شارك في تأسيس "أوبن إيه آي" قبل عقد من الزمن، وقبل أن يؤسس شركة ذكاء اصطناعي منافسة، قد استقطب مجموعة من المستثمرين الأثرياء لتمويل عرض نقدي غير مطلوب لشراء أصول المنظمة غير الربحية.وشملت قائمة الداعمين للعرض شركات "فالور إيكويتي بارتنرز"، و"بارون كابيتال"، و"أتريديس مانجمنت"، و"ڤاي كابيتال"، و"8 في سي" المملوكة لجو لونزديل، بالإضافة إلى آري إيمانويل عبر صندوقه الاستثماري.وقال ماسك إنه كان يأمل في إعادة "أوبن إيه آي" إلى كونها "قوة خير تركز على السلامة والمصدر المفتوح كما كانت سابقاً".ولم يرد مارك توبيروف، المحامي الذي يمثل ماسك والمستثمرين، فوراً على طلب للتعليق.تم رفض العرض بسرعة في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، الذي وصفه بأنه "تكتيك من قبل منافس لإبطائنا" وأكد أن الشركة "ليست للبيع".