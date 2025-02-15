Advertisement

إقتصاد

بسبب العقوبات الأميركية.. ناقلات النفط الروسي تعاني بشدة

Lebanon 24
15-02-2025 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1320860-638752221391194708.jpg
Doc-P-1320860-638752221391194708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أدت العقوبات الأميركية الأخيرة على تجارة النفط الروسية إلى توقف عدد كبير من الناقلات التي تنقل الخام الروسي، مما يعزز أهمية التدابير في أي مفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحوالي 60%، (ما يعادل 94 من أصل 154)، من الناقلات النشطة التي أدرجتها إدارة بايدن المنتهية ولايتها في القائمة السوداء الشهر الماضي لتورطها في تجارة النفط الروسية توقفت عن نقل البراميل لموسكو أو أي شخص آخر، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ. كانت سبع ناقلات أخرى قيد الإنشاء أو تخضع لتجارب بحرية.
Advertisement

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء إنه تحدث إلى فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. تطرقت المناقشات إلى الطاقة ولكن، وفقاً للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لم تتناول العقوبات.

ومع ذلك، فإن التدابير تُجبر روسيا على إعادة تنظيم سلسلة إمداد النفط الخاصة بها للعثور على سفن بديلة ودفع تكاليف شحن عالية لها. كما أنها تسلم الشحنات بطرق غير عادية. لكن ما هو على المحك الآن هو قدرة البلاد على الاستمرار في إمداد العملاء الحذرين بشكل متزايد، وفي نهاية المطاف، إنتاج روسيا من الهيدروكربونات.

وبينما لا توجد أي إشارة حتى الآن إلى تضرر الإنتاج بسبب هذه التدابير، فمن الواضح أن أسطول الناقلات الروسي قد تعطل. فقد أصبح حوالي نصف السفن المعطلة التي رصدتها بلومبرغ غير نشطة بمجرد إدراجها على القائمة السوداء.

لكن من السابق لأوانه أن نقول ماذا سيحدث للناقلات المتبقية التي فرضت عليها عقوبات في العاشر من كانون الثاني وما زالت تعمل حتى الآن. وإذا كان التاريخ دليلاً، فسوف يضطر بعضها أيضاً إلى التوقف عن التجارة.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
06:12 | 2025-02-15
03:00 | 2025-02-15
02:20 | 2025-02-15
00:58 | 2025-02-15
23:25 | 2025-02-14
23:00 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24