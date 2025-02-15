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إقتصاد
بسبب العقوبات الأميركية.. ناقلات النفط الروسي تعاني بشدة
Lebanon 24
15-02-2025
|
08:10
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أدت العقوبات الأميركية الأخيرة على تجارة النفط الروسية إلى توقف عدد كبير من الناقلات التي تنقل الخام الروسي، مما يعزز أهمية التدابير في أي مفاوضات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وحوالي 60%، (ما يعادل 94 من أصل 154)، من الناقلات النشطة التي أدرجتها إدارة بايدن المنتهية ولايتها في القائمة السوداء الشهر الماضي لتورطها في تجارة النفط الروسية توقفت عن نقل البراميل لموسكو أو أي شخص آخر، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ. كانت سبع ناقلات أخرى قيد الإنشاء أو تخضع لتجارب بحرية.
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء إنه تحدث إلى فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. تطرقت المناقشات إلى الطاقة ولكن، وفقاً للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لم تتناول العقوبات.
ومع ذلك، فإن التدابير تُجبر روسيا على إعادة تنظيم سلسلة إمداد النفط الخاصة بها للعثور على سفن بديلة ودفع تكاليف شحن عالية لها. كما أنها تسلم الشحنات بطرق غير عادية. لكن ما هو على المحك الآن هو قدرة البلاد على الاستمرار في إمداد العملاء الحذرين بشكل متزايد، وفي نهاية المطاف، إنتاج روسيا من الهيدروكربونات.
وبينما لا توجد أي إشارة حتى الآن إلى تضرر الإنتاج بسبب هذه التدابير، فمن الواضح أن أسطول الناقلات الروسي قد تعطل. فقد أصبح حوالي نصف السفن المعطلة التي رصدتها بلومبرغ غير نشطة بمجرد إدراجها على القائمة السوداء.
لكن من السابق لأوانه أن نقول ماذا سيحدث للناقلات المتبقية التي فرضت عليها عقوبات في العاشر من كانون الثاني وما زالت تعمل حتى الآن. وإذا كان التاريخ دليلاً، فسوف يضطر بعضها أيضاً إلى التوقف عن التجارة.
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