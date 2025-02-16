"المركزي التركي" يستعد لمخاطر خفض أسعار الفائدة

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قال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، إن البنك "على استعداد لاتخاذ إجراءات" لمواجهة المخاطر الناجمة عن دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.أضاف قره خان، خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة المنعقد حاليًا بالسعودية، أن البنك خفض أسعار الفائدة تدريجيًا منذ كانون الاول الماضي، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 250 نقطة أساس في كل من كانون الاول 2024 وكانون الثاني 2025.وأوضح أن البنك المركزي التركي "ليس على وضع التشغيل الآلي" بعد خفضين متتاليين لأسعار الفائدة، وإنه يمكنه إيقاف أو تغيير حجم تحريك أسعار الفائدة استنادًا إلى ما يظهر من بيانات، وفق وكالة "رويترز".