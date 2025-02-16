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إقتصاد

اليمن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

Lebanon 24
16-02-2025 | 14:08
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ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم الأحد أن الحكومة المعترف بها دوليا وقعت اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوة تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
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وقع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك مع المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد التركي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة العلا السعودية ويستمر يومين.

وذكرت الوكالة أن الوزير بن بريك بحث مع التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكدا ضرورة استمرار دعم الصندوق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.
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