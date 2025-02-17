النفط يتراجع لليوم الرابع وسط آمال بانفراج الأزمة الروسية الأوكرانية

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تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الاثنين، بفعل توقعات بأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الحروب التجارية العالمية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على الطاقة.وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 74.59 دولارًا للبرميل. وانخفض خام برنت بنسبة 3.1% خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولون من إدارته عن بدء مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 70.51 دولارًا للبرميل. وهبط الخام الأميركي بنسبة 3.8% خلال الجلسات الأربع الماضية، وبلغ في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين 70.12 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 30 كانون الأول، وفق وكالة "رويترز".