16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-11
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يتراجع لليوم الرابع وسط آمال بانفراج الأزمة الروسية الأوكرانية
Lebanon 24
17-02-2025
|
00:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، اليوم الاثنين، بفعل توقعات بأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الحروب التجارية العالمية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على الطاقة.
Advertisement
وبحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 74.59 دولارًا للبرميل. وانخفض خام برنت بنسبة 3.1% خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولون من إدارته عن بدء مناقشات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 70.51 دولارًا للبرميل. وهبط الخام الأميركي بنسبة 3.8% خلال الجلسات الأربع الماضية، وبلغ في وقت سابق من جلسة اليوم الاثنين 70.12 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 30 كانون الأول، وفق وكالة "رويترز".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
05:25 | 2025-02-16
16/02/2025 05:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
04:09 | 2025-02-16
16/02/2025 04:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
03:15 | 2025-02-16
16/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
10:21 | 2025-02-16
16/02/2025 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت مرشّحة لتولي إحدى الحقائب.. فنانة لبنانيّة شهيرة جدّاً تكشف سبب رفضها بأنّ تكون وزيرة
Lebanon 24
كانت مرشّحة لتولي إحدى الحقائب.. فنانة لبنانيّة شهيرة جدّاً تكشف سبب رفضها بأنّ تكون وزيرة
07:27 | 2025-02-16
16/02/2025 07:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:28 | 2025-02-17
مع تراجع الدولار وترقب رسوم جمركية جديدة.. ارتفاع في اسعار الذهب
14:08 | 2025-02-16
اليمن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه
13:13 | 2025-02-16
"المركزي التركي" يستعد لمخاطر خفض أسعار الفائدة
10:31 | 2025-02-16
بدء إنتاج الغاز من المرحلة الثانية في "آبار ريڤن" في مصر
09:22 | 2025-02-16
بريطانيا تسارع بضخ 3.1 مليار دولار في صناعة الصلب لمواجهة تعريفات ترامب
07:55 | 2025-02-16
الكويت تستكمل مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي مع شركة صينية
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
17/02/2025 08:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
17/02/2025 08:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
17/02/2025 08:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24