الاقتصاد الياباني ينمو أكثر من المتوقع في الربع الرابع

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نما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي أفضل من المتوقع بلغ 2.8% في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول، مدفوعا بالصادرات القوية والاستهلاك المعتدل.ونما الاقتصاد الرابع في العالم على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7% ليحقق ثالث ربع على التوالي من النمو، حسبما أفادت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء اليوم الاثنين.وبالنسبة لعام 2024، سجل الاقتصاد الياباني نموا طفيفا بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، الذي يقيس قيمة المنتجات والخدمات في البلاد. وهذا هو العام الرابع على التوالي من النمو.