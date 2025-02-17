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إقتصاد
مع تراجع الدولار وترقب رسوم جمركية جديدة.. ارتفاع في اسعار الذهب
Lebanon 24
17-02-2025
|
01:28
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انخفاض الدولار الأميركي، في ظل ترقّب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوترات العالمية.
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وبحلول الساعة 03:13 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 2899.73 دولار للأونصة، بعدما سجل مستوى قياسيًا بلغ 2942.70 دولار للأونصة في 11 شباط.
كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 2912.50 دولار للأونصة، ، وفق وكالة "رويترز".
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