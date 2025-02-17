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إقتصاد
مصر تتفق مع قبرص على إعادة تصدير غاز حقلي كرونوس وأفروديت
Lebanon 24
17-02-2025
|
13:03
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وقعت مصر وقبرص، يوم الاثنين، اتفاقيات لإعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، في خطوة حيوية لدفع جهود القاهرة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، خاصةً في ظل تراجع إنتاجها المحلي خلال العامين الماضيين.
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بموجب الاتفاقيات، سيُنقل إنتاج حقل الغاز "كرونوس"، الواقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي في قبرص، وحقل "أفروديت"، الكائن جنوب شرق الجزيرة، إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، قبل تصديره كغاز طبيعي مسال. وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وذلك على هامش مؤتمر يركز على صناعة الغاز عُقد في القاهرة.
قالت الرئاسة القبرصية، في بيان، إن جوهر هذه الاتفاقيات لا يقتصر على تعزيز الاستفادة من الاحتياطيات وحسب، بل "يوسع أيضاً آفاق التعاون في قطاع الطاقة مع مصر". (بلومبيرغ)
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