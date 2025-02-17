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إقتصاد

الفيدرالي الأميركي يكشف عن موقفه بشأن سياسة الفائدة في الوقت الحالي

Lebanon 24
17-02-2025 | 14:08
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أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، عن تفاؤله بشأن حالة الاقتصاد الأميركي يوم الإثنين، وأكد أنه لا يرى أي سبب لتغيير سياسة أسعار الفائدة في الوقت الحالي، بينما يواصل البنك المركزي جهوده لخفض معدلات التضخم.
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وقال هاركر في نص خطاب من المقرر أن يُلقيه أمام مجموعة في ناسو، جزر الباهاما: "تعكس البيانات الحالية صورة لاقتصاد أميركي يواصل العمل من موقع قوة".

وأضاف المسؤول أن التضخم لا يزال مرتفعًا، لكنه يبدو على المسار الصحيح للتراجع بمرور الوقت، وسط نمو "مرن" وسوق عمل متوازنة، موضحًا أن "هذه أسباب كافية للإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا".

كرر هاركر رسالته الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا في خطابه أن الوضع الاقتصادي لا يزال قوياً، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي بعدم الحاجة إلى تغيير سياسته النقدية في الوقت الحالي.

وقال هاركر: "فيما يتعلق بالتضخم، فإننا ببساطة لا نعرف حتى الآن ما إذا كنا سنشهد أي تأثيرات ناجمة عن السياسات الاقتصادية والأولويات الجديدة، سواء كانت محلية أو ذات طبيعة وتأثير دولي". (investing)
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