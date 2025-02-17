أسعار النفط تواصل التراجع

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وبلغ تداول خام برنت 74.66 دولاراً للبرميل تسليم نيسان المقبل بانخفاض 0.11% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الذي شهد تراجعه بـ 0.37%، بعد تراجع بـ 0.21% يوم الخميس، و2.4% يوم الأربعاء. استمر تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الإثنين، حيث انخفضت أسعار خامي برنت القياسي للنفط العالمي، وغرب تكساس الوسيط الخام القياسي للنفط الأميركي، بنحو ربع نقطة مئوية.وبلغ تداول خام برنت 74.66 دولاراً للبرميل تسليم نيسان المقبل بانخفاض 0.11% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الذي شهد تراجعه بـ 0.37%، بعد تراجع بـ 0.21% يوم الخميس، و2.4% يوم الأربعاء.

وبلغ تداول خام غرب تكساس الوسيط 70.69 دولاراً للبرميل تقريباً تسليم نيسان المقبل بانخفاض بـ 0.03% عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة الذي شهد تراجعه بـ 0.60% بعد تراجع بـ 0.14% يوم الخميس، و2.5% يوم الأربعاء. (24)