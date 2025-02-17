ترمب يقرر معاملة نظام الضريبة على القيمة المضافة كتعريفات جمركية

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قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق نظام جديد لسياساته الجمركية يعتمد على التعريفة المتبادلة، مع اعتبار نظام الضريبة على القيمة المضافة مماثلا لنظام التعريفات.وبحسب منشور له على منصة "إكس" ستعتبر الولايات المتحدة البلدان التي تستخدم نظام الضريبة على القيمة المضافة، مماثلة لتلك التي تفرض تعريفات جمركية.ووصف ترامب نظام الضريبة على القيمة المضافة بأنه أكثر عقابية من الرسوم.وشدد الرئيس الأميركي على أنه سيفرض تعريفة متبادلة، بمعنى أن أي رسوم يتم فرضها على البضائع الأميركية، ستواجه بتعريفات جمركية "لا أكثر ولا أقل منها". (الاقتصادية)