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إقتصاد

النفط يرتفع بفعل تعطل الإمدادات من كازاخستان

Lebanon 24
18-02-2025 | 01:11
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ارتفعت أسعار خام برنت اليوم الثلاثاء معززة مكاسب الجلسة السابقة بعد هجوم بطائرة مسيرة على محطة ضخ نفط في روسيا مما قلص التدفقات من كازاخستان، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب احتمالات ارتفاع الإمدادات قريبا.
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صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2% إلى 75.37 دولار للبرميل في الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة عند 71.41 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة، وفق "رويترز".
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