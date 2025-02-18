19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
-2
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"المركزي" الأسترالي يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 2020
Lebanon 24
18-02-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2020، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.
وقرر بنك الاحتياط الأسترالي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، من 4.35% إلى 4.10%، خلال أول اجتماع لمجلس إدارته هذا العام.
Advertisement
وكان هذا القرار متوقعًا على نطاق واسع، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط في الربع الأخير من عام 2024، وبنسبة 2.4% على مدار العام، مقارنة بذروته البالغة 7.8% قبل عامين، وفق وكالة أسوشيتد برس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى صفر.. "تسونامي" ثلجي سيضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:29 | 2025-02-18
18/02/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
Lebanon 24
"هيدا اسمو انحطاط"... ممثل لبنانيّ أثار جدلاً كبيراً في آخر مقابلة هكذا صفع المقدم!
08:29 | 2025-02-17
17/02/2025 08:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
Lebanon 24
بعد توقيفهم.. هذا ما قرره أهالي موقوفي أحداث المطار
14:25 | 2025-02-17
17/02/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
Lebanon 24
لم يشهده لبنان منذ 1992.. هذا ما يجب معرفته عن المنخفض القطبي المقبل
13:45 | 2025-02-17
17/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شركتا طيران تُلغيان رحلاتهما إلى لبنان في 23 شباط
Lebanon 24
شركتا طيران تُلغيان رحلاتهما إلى لبنان في 23 شباط
07:10 | 2025-02-17
17/02/2025 07:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:29 | 2025-02-18
بورصة طوكيو ترتفع بدعم من أسهم المصارف
02:04 | 2025-02-18
تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
01:11 | 2025-02-18
النفط يرتفع بفعل تعطل الإمدادات من كازاخستان
23:51 | 2025-02-17
الدولار يتأرجح قرب أدنى مستوى في شهرين بفعل مخاوف الرسوم الجمركية
23:00 | 2025-02-17
ترمب يقرر معاملة نظام الضريبة على القيمة المضافة كتعريفات جمركية
22:29 | 2025-02-17
ملف استكشاف النفط أمام استحقاقين في آذار وأيار
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
18/02/2025 13:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
18/02/2025 13:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
18/02/2025 13:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24