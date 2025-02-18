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إقتصاد

"المركزي" الأسترالي يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 2020

Lebanon 24
18-02-2025 | 03:00
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خفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2020، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.

وقرر بنك الاحتياط الأسترالي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، من 4.35% إلى 4.10%، خلال أول اجتماع لمجلس إدارته هذا العام.
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وكان هذا القرار متوقعًا على نطاق واسع، بعد أن سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط في الربع الأخير من عام 2024، وبنسبة 2.4% على مدار العام، مقارنة بذروته البالغة 7.8% قبل عامين، وفق وكالة أسوشيتد برس.
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