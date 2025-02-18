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إقتصاد

الذهب يرتفع.. إليكم الاسعار الجديدة

Lebanon 24
18-02-2025 | 11:44
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واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية في التأثير على المعنويات، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية محتملة.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2903.56 دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 2916.80 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "نشهد فيما يبدو عمليات شراء كبيرة من جانب البنوك المركزية، كما أننا نواجه نقصاً محتملاً في أوروبا، على أساس أن هناك اندفاعاً للحصول على الذهب في الولايات المتحدة، لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة"، وأضاف "أعتقد أن الاتجاه لا يزال يدفع الذهب للصعود- فالأساسيات جيدة".

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.37 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.5% إلى 980.29 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 976.35 دولار. (24)
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