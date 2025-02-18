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إقتصاد
مستويات قياسية جديدة لبعض أسواق الأسهم الأوروبية
Lebanon 24
18-02-2025
|
15:00
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أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم، على تباين، وسط تسجيل بعضها مستويات قياسية جديدة، مع استمرار أسهم الدفاع في المكاسب على خلفية توقعات بارتفاع الإنفاق الوطني.
وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.75 نقطة أو بنسبة 0.32% إلى مستوى 557.17 نقطة في نهاية التعاملات، وهو أحدث رقم قياسي في سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلها المؤشر هذا الشهر.
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كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على ارتفاع 46.41 نقطة أو بنسبة 0.20% إلى مستوى 22844.50 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد أيضاً.
في المقابل هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني 1.28 نقطة أو بنسبة 0.01% عند الإغلاق إلى مستوى 8766.73 نقطة.
وصعد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 17.43 نقطة أو بنسبة 0.21% عند الإغلاق إلى مستوى 8206.56 نقطة.
وارتفع مؤشر Stoxx 600 للفضاء والدفاع، والذي سجل أيضاً أعلى مستوى قياسي خلال جلسة يوم الاثنين، بنسبة 1% بتعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع أسهم شركة تصنيع المعدات الدفاعية البولندية Lubawa بنسبة 24%، وأسهم شركة تصنيع الدفاع الألمانية Renk Group بنسبة 2.7%. (cnbc)
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