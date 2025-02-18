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إقتصاد

بنك HSBC يبيع وحدته المصرفية في هذه الدولة العربية

Lebanon 24
18-02-2025 | 16:05
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أعلن بنك HSBC، يوم الثلاثاء 18 شباط، موافقته على بيع وحدته المصرفية للأفراد في البحرين لبنك البحرين والكويت، وذلك ضمن عملية واسعة لإعادة هيكلة أعمال البنك على مستوى العالم.

ويتضمن اتفاق بيع الوحدة المصرفية على تحويل القروض الشخصية والودائع والحسابات التابعة لنحو 76 ألف عميل إلى بنك البحرين والكويت، المملوكة أغلبية أسهمه لحكومتي الدولتين.
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ولم تعلن أطراف الصفقة عن أي تفاصيل مالية للاتفاق. ولا يتضمن اتفاق بيع الوحدة المصرفية الخدمات البنكية للشركات، وخدمات إدارة الثروات والأصول، بحسب وكالة رويترز.

ويعمل بنك HSBC على تقليل عدد وحداته على مستوى العالم، وأعلن عن تخارجه من عدة أنشطة تتعلق بالأفراد والتي تتسم بالعائد المنخفض، إلى جانب دمج بعض الأنشطة البنكية والاستثمارية، وتنفيذ إصلاحات إدارية. (cnbc)
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