خفّضوا مخصصاتهم.. المستثمرون المحترفون يواصلون الهروب من الصين

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واصل المستثمرون المحترفون الابتعاد عن أسواق الأسهم الصينية على الرغم من جهود الحكومة المتكررة لإنعاش ثقة الاستثمار، وفق ما نقلته CNBC.وكشفت بيانات الصناديق أن مديري المحافظ خفّضوا مخصصاتهم للأسهم الصينية بشكل متواصل منذ منتصف 2020، عندما فرضت بكين قاعدة "الخطوط الحمراء الثلاثة" على قطاع العقارات لمواجهة مخاوف الفقاعة العقارية المحتملة.وألقى العديد من المستثمرين باللوم على تدخلات بكين المتكررة، بما في ذلك إجراءات التحفيز المفاجئة التي أثرت على السوق، مما دفعهم إلى تجنب ثاني أكبر اقتصاد في العالم.ووفقًا لبيانات مورنينغ ستار، فإن 34 صندوقًا مُدارًا بنشاط قلّصت تخصيصاتها للأسهم المدرجة في الصين وهونغ كونغ باستمرار خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في الأسواق الصينية.واستثمر صندوق النمو المُدار من HSBC ما يقرب من خُمس أصوله في أسهم الصين وهونغ كونغ في عام 2020. وبحلول أواخر عام 2024، تقلص تخصيص الصندوق للصين إلى 3.4%.من جانبه، قال ييلي يان، مدير علاقات المستثمرين في شركة إدارة الأصول "Pando Finance": "دعنا نقول فقط إن التنبؤ بسياسة سوق الأسهم الصينية أمر صعب حقاً بالنسبة لنا، حتى على الرغم من أننا في الصين".وقال بيك لي، كبير مسؤولي الاستثمار في باندو: "لقد بعناهم في الربع الثاني من عام 2024 ليس لأننا لا نحبهم - فهم شركات جيدة جداً – ولكن نفضل أسهم الذكاء الاصطناعي أكثر".سنت بكين سلسلة من إجراءات التحفيز في سبتمبر الماضي، من بينها خفض سعر فائدة قصير الأجل رئيسي. كما تم خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري لدعم قطاع العقارات المتعثر في البلاد. لقد تعثر الارتفاع الأولي لمؤشر CSI 300 القياسي للبلاد بعد الإعلان إلى حد كبير إلى الآن.وفي كانون الثاني الماضي، طرحت الهيئات التنظيمية المالية في الصين سلسلة من المبادرات لتشجيع صناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين المملوكة للدولة على شراء المزيد من الأسهم، في حين تسعى الحكومة إلى تعزيز سوق الأسهم.وصدرت تعليمات لشركات التأمين المملوكة للدولة بتوسيع حجم ونسبة استثماراتها في الأسهم المدرجة في البر الرئيسي، مع تخصيص 30% من أقساطها المكتسبة حديثاً لشراء الأسهم.ورحب آدم كونز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة وينثروب كابيتال مانجمنت التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بهذه التدابير، لكنه أشار إلى أن الشركة من المرجح أن تتبنى نهجاً حذراً في الاستثمار المستقبلي في الصين.وقال كونز: "إن السياسة هي التي تحرك أسعار الأسهم بدلاً من الأساسيات. فالاقتصاد يُظهِر علامات الانكماش والنمو الاقتصادي لا يحدث إلا بسبب التحفيز الحكومي. ليس لدينا مشكلة في التأخر في التعافي في الأسهم الصينية لمساعدتنا على التخفيف من خطر عدم تحول هذا التعافي إلى حقيقة".ويعتقد المستثمرون أيضاً أن موجة الإعلانات الأخيرة من بكين من المرجح أن يكون لها تأثير أكبر من التدابير الفاترة السابقة. (العربية)