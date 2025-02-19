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إقتصاد

متجاوزاً التوقعات.. ارتفاع التضخم في بريطانيا

Lebanon 24
19-02-2025 | 04:00
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سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً إلى 3% في كانون الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 2.8% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في كانون الثاني.
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وكان مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا قد تراجع إلى 2.5% في كانون الأول، وهو مستوى أقل من المتوقع، مع استمرار تباطؤ نمو الأسعار الأساسية.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ الأكثر تقلباً، بنسبة 3.7% خلال العام المنتهي في كانون الثاني، مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان 2024.
 
كما ارتفع معدل التضخم السنوي في قطاع الخدمات من 4.4% إلى 5.0%، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وأوضح المكتب أن أكبر مساهمة في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري جاءت من قطاعي النقل والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، في حين كان قطاعا الإسكان والخدمات المنزلية أكبر العوامل التي ساهمت في الحد من التضخم. (cnbc)

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