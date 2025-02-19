متجاوزاً التوقعات.. ارتفاع التضخم في بريطانيا

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سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً إلى 3% في كانون الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء.وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 2.8% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في كانون الثاني.وكان مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا قد تراجع إلى 2.5% في كانون الأول، وهو مستوى أقل من المتوقع، مع استمرار تباطؤ نمو الأسعار الأساسية.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ الأكثر تقلباً، بنسبة 3.7% خلال العام المنتهي في كانون الثاني، مقارنة بـ3.2% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان 2024.