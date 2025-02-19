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إقتصاد
1.6 مليار دولار خسائر جلينكور في 2024
Lebanon 24
19-02-2025
|
23:00
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أعلنت شركة جلينكور، المتخصصة في إنتاج وتسويق الموارد الطبيعية الأربعاء عن خسارة قبل الضرائب بلغت 998 مليون دولار للعام بأكمله، مقارنة بأرباح بلغت 5.4 مليار دولار في العام السابق
وارتفعت النفقات الأخرى للشركة إلى 2.1 مليار دولار من 1.2 مليار دولار في العام الماضي. كما سجلت الشركة خسارة في التخلص من الأصول غير المتداولة بقيمة 337 مليون دولار، مقارنة بمكسب قيمته 850 مليون دولار في العام السابق.
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وسجلت شركة جلينكور خسارة صافية بقيمة 1.6 مليار دولار، مقارنة بصافي دخل بلغ 4.2 مليار دولار في العام الماضي.
وتراجعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بواقع 16 بالمئة لتصل إلى 14.3 مليار دولار من 17.1 مليار دولار قبل عام.
وبلغت الأموال من العمليات 10.5 مليار دولار، وهي أعلى بواقع 11 بالمئة من 9.4 مليار دولار في العام السابق.
وأعلنت الشركة ومقرها سويسرا أيضا عن برنامج إعادة شراء أسهم قيمته مليار دولار، والذي من المقرر استكماله بحلول السادس من أب. (سكاي نيوز)
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