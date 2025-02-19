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إقتصاد

البرلمان الفرنسي يرفض حظر سيارات الوقود الأحفوري حتى عام 2035

Lebanon 24
19-02-2025 | 15:30
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رفض البرلمان الفرنسي حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري حتى عام 2035 بدلا من 2040، حسب إذاعة "فرانسبلو".
البرلمان الفرنسي لم يوافق على حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035 - فرانسبلو
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وذكرت الإذاعة أن نواب الجمعية الوطنية رفضوا يوم الاثنين إدراج عام 2035 في القانون الفرنسي كموعد نهائي أوروبي لوقف بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري.
وسبق أن حددت المفوضية الأوروبية موعدا نهائيا لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري حتى عام 2035، في حين أن الموعد المحدد في فرنسا هو 2040، وتم إجراء تصويت النواب في إطار تكييف التشريع الفرنسي مع التشريع الأوروبي.
وأشار أحد النواب إلى أن شراء سيارة كهربائية يعد نفقة كبيرة جدا للعائلات ذات الدخل المنخفض، وبالإضافة إلى ذلك، في رأيه، فإن قطاع السيارات الأوروبي ليس جاهزا بعد لمثل هذا التحول.
(سكاي نيوز)
 
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