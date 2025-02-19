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إقتصاد

رغم الحرب الطاحنة.. الإقتصاد الإسرائيلي ينمو

Lebanon 24
19-02-2025 | 23:30
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نما الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بوتيرة هي الأبطأ خلال عقدين باستثناء عام الجائحة، حسبما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي والمكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل. 

وسجل الاقتصاد الذي رزح تحت وطأة تداعيات حربي غزة ولبنان، نمواً عند 1% في 2024، مقارنةً بـ2% في 2023، وهو العام الذي وقع فيه هجوم السابع من أكتوبر وبدأت فيه حرب غزة. يُذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي كان سجل انكماشاً بـ1.5% في 2020، عام انتشار وباء كورونا. (بلومبيرغ)
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اقتصاد إسرائيل ينمو في 2024 بأبطأ وتيرة في عقدين باستثناء عام الجائحة - الشرق
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