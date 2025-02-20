بعد أن تجاوزت 109 آلاف دولار ومن ثم تراجعت.. هذه أسرار تقلبات البيتكوين

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اعتبر الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، إن تقلبات البيتكوين أمر طبيعي، وذلك بعد وصول سعر العملة إلى 109 آلاف دولار.وأضاف الطباع في مقابلة مع "العربية Business"، أن العرض المحدود للبيتكوين يجعل الطلب هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعره.كما أشار إلى أن هناك توجهاً متزايداً نحو الإقراض المؤسسي للبيتكوين، حيث تقوم المؤسسات المالية بإقراض الشركات بالدولار أو الدرهم مقابل البيتكوين كضمان.كذلك أكد أن طبيعة المستثمرين في البيتكوين قد تغيرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تحولت من الأفراد إلى الشركات والدول.يذكر أن البيتكوين كانت تراجعت الأربعاء، وسجلت انخفاضاً لليوم الرابع على التوالي، حيث ظل الإقبال عليها منخفضاً وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات تجارية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والترقب الحذر لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير.وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم الأربعاء، بنسبة 0.4% إلى 95,347.5. (العربية)