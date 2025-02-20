Advertisement

إقتصاد

بعد أن تجاوزت 109 آلاف دولار ومن ثم تراجعت.. هذه أسرار تقلبات البيتكوين

Lebanon 24
20-02-2025 | 00:11
A-
A+
Doc-P-1323037-638756327095864092.jpg
Doc-P-1323037-638756327095864092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، إن تقلبات البيتكوين أمر طبيعي، وذلك بعد وصول سعر العملة إلى 109 آلاف دولار.
 
وأضاف الطباع في مقابلة مع "العربية Business"، أن العرض المحدود للبيتكوين يجعل الطلب هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعره.
Advertisement

كما أشار إلى أن هناك توجهاً متزايداً نحو الإقراض المؤسسي للبيتكوين، حيث تقوم المؤسسات المالية بإقراض الشركات بالدولار أو الدرهم مقابل البيتكوين كضمان.

كذلك أكد أن طبيعة المستثمرين في البيتكوين قد تغيرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تحولت من الأفراد إلى الشركات والدول.
 
يذكر أن البيتكوين كانت تراجعت الأربعاء، وسجلت انخفاضاً لليوم الرابع على التوالي، حيث ظل الإقبال عليها منخفضاً وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات تجارية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والترقب الحذر لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم الأربعاء، بنسبة 0.4% إلى 95,347.5. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:30 | 2025-02-20
01:57 | 2025-02-20
01:54 | 2025-02-20
23:30 | 2025-02-19
23:00 | 2025-02-19
22:17 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24