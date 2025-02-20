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إقتصاد

الين يوسع مكاسبه

Lebanon 24
20-02-2025 | 01:54
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ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أسابيع، على وشك التداول فوق حاجز 150 لأول مرة هذا العام، وسط عمليات شراء العملة اليابانية كأحد أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق صرف العملات الأجنبية.
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وعززت تعليقات عدوانية من بعض مسؤولي بنك اليابان من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في آذار المقبل، في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية عن التضخم والبطالة والأجور في البلاد.

ويدعم صعود العملة اليابانية أيضًا تباطؤ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والذي يأتي رغم محضر الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر أن المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. (Investing)
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