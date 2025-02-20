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إقتصاد

مع صعود الدولار.. أسعار الذهب تتراجع

Lebanon 24
20-02-2025 | 01:57
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تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع صعود الدولار، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2928.49 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2936.10 دولار عند التسوية.
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بالتوازي، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.74 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 970.45 دولار ، كما انخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 971.47 دولار. (بلومبيرغ)
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