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إقتصاد

اليورو يستأنف مكاسبه

Lebanon 24
20-02-2025 | 03:36
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ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار ثلاثة أيام مقابل الدولار الأميركي، في طريقه صوب أعلى مستوى في أسبوعين، استنادًا على التكهنات حول نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل.
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وأدت تعليقات أكثر تشددًا من بعض صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب البيانات التي كشفت عن تسارع التضخم الأوروبي في كانون الثاني، الأسواق إلى تقليل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع آذار المقبل. (investing)
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