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إقتصاد
زيادة مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وتراجع البنزين نواتج التقطير
Lebanon 24
20-02-2025
|
13:51
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع المنتهي في 14 شباط.
وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام ارتفعت 4.6 مليون برميل إلى 432.5 مليون خلال الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 3.1 مليون.
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وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع، وفقا لـ "رويترز".
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