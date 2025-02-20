الجنيه المصري يعاود الارتفاع مقابل الدولار الأميركي بنهاية الأسبوع

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بعد أسبوع من الصعود على الرغم من استقرار سوق الصرف، أنهى الجنيه المصري تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع مقابل الدولار الأميركي.في البنك المركزي المصري فقد استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.50 جنيهًا للشراء، و50.64 جنيهًا للبيع.ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي – مصر وبنك قناة السويس وفيصل الإسلامي وبنك التعمير والإسكان، أنهى الدولار الأميركي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 50.51 جنيهًا للشراء، و50.61 جنيهًا للبيع.