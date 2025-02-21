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إقتصاد

النفط يواصل الارتفاع بدعم قوة الطلب الأميركي

Lebanon 24
21-02-2025 | 00:55
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واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تزايد التوقعات بطلب قوي في الولايات المتحدة بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير، كما تلقت الأسعار دعماً من المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2% إلى 76.64 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.2% إلى 72.65 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3%. (24)
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