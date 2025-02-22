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إقتصاد

النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي علاوة المخاطر المرتبطة بالشرق الأوسط

Lebanon 24
22-02-2025 | 01:47
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انخفضت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل في تعاملات جلسة الجمعة، كما سجلت تراجعا أسبوعيا مع سعي المستثمرين للتعامل مع تلاشي علاوة المخاطر في الشرق الأوسط إلى جانب حالة الضبابية بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار، أي 2.68%، إلى 74.43 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.08 دولار، أي 2.87%، إلى 70.40 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع برنت 0.4% بينما هبط الخام الأميركي 0.5%.
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