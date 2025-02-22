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إقتصاد
الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب متتالية للأسبوع التاسع
Lebanon 24
22-02-2025
|
03:28
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أغلقت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى على الإطلاق في جلسة الجمعة، لتسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من عام، في حين انخفض المؤشر داكس الألماني مع ترقب المستثمرين الانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد.
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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، متعافيا من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في جلسة الخميس.
وتلقى المؤشر دعما من أسهم شركات الرعاية الصحية بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إنه لم يعد هناك نقص في عقارين
من إنتاج شركة نوفو نورديسك لفقدان الوزن وعلاج السكري، وفق "رويترز".
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