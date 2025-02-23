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إقتصاد

النفط يهبط وسط توقعات باستئناف الإمدادات من كردستان العراق

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:30
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مواصلةً خسائرها من الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستئناف الصادرات من حقول النفط في كردستان العراق، بينما يترقب المستثمرون إيضاحات بشأن محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتًا، أو 0.3%، إلى 74.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:13 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 28 سنتًا، أو 0.4%، إلى 70.12 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد انخفضا بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة، وسجّلا خسائر أسبوعية كذلك، بحسب وكالة "رويترز".
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