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إقتصاد

أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

Lebanon 24
24-02-2025 | 00:38
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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بمخاوف بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية، في حين يترقب المستثمرون تقريرًا مهمًا عن التضخم في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2934.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 2950.10 دولار للأونصة، وفق "رويترز".
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