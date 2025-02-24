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إقتصاد

جريدة: المغرب أمام فرصة ذهبية في السوق الأميركية

Lebanon 24
24-02-2025 | 15:30
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تحدثت جريدة "هسبريس" في تقرير لها عن فرصة ذهبية مفتوحة أمام المغرب في السوق الأمريكية، بعد فرض الرئيس دونالد ترامب رسوم جمركية على واردات من الصين والمكسيك وكندا.

وذكرت أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام المغرب لتعزيز موقعه كمورد بديل للأسواق الأمريكية، مستفيدا من اتفاقياته التجارية، لا سيما اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة.
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ونقلت الجريدة الإلكترونية عن الأستاذ الباحث في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير "بسطات" يونس بومعاز أن هذه التغيرات توفر فرصا جديدة للمقاولات المغربية، خصوصا في قطاعات النسيج والصناعات الغذائية.

ودعا الخبير لتبني استراتيجيات فعالة لدعم الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة وتحقيق تنافسية مستدامة، وحث بومعاز على اتخاذ خطوات عملية لدعم الصادرات المغربية، مثل توسيع الحضور في التجارة الإلكترونية عبر منصات مثل Amazon وEtsy، مما يتيح وصول المنتجات المغربية مباشرة إلى المستهلك الأمريكي دون الحاجة إلى وسطاء.

(روسيا اليوم)
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