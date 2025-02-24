وزير تركي: نحتل المركز الثاني عالميا بصناعة اليخوت الضخمة

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قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تحتل المركز الثاني عالميا بصناعة اليخوت الضخمة.وأضاف في بيان، السبت، أن تركيا تلقت مؤخرا 146 طلبا لتصنيع يخوت، طولها الإجمالي 6 آلاف و410 أمتار، وبمتوسط طول يبلغ 43.9 مترا.وأوضح أن بلاده تستحوذ على 12.9 بالمئة من إجمالي طلبات التصنيع العالمية في هذا القطاع، وفقا لبيانات "دفتر طلبات اليخوت الضخمة العالمية لعام 2025" الصادر عن شركة "BOAT" الدولية لليخوت.وأكد أن تركيا ببنيتها التحتية القوية، تُعد من الدول الرائدة عالميا في مجال الصناعات البحرية، وأشار إلى أن بلاده تنافس دولا مثل إيطاليا وهولندا وإنجلترا في تصنيع اليخوت الضخمة.كما أفاد أن أحواض بناء السفن التركية أحرزت تقدما كبيرا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصميم خلال السنوات الأخيرة، مما عزز قدرتها التنافسية على مستوى العالم.ولفت الوزير إلى أن هذه الأحواض تتلقى طلبات تصنيع من مختلف أنحاء العالم.وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لا تتميز فقط بقدرتها الإنتاجية في صناعة اليخوت، بل أيضا بجودتها العالية ونجاحها في مجالات التصميم والابتكار. (الاناضول)