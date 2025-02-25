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إقتصاد
أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق
Lebanon 24
25-02-2025
|
00:57
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استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الثلاثاء بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تتسبب في زيادة التضخم وإشعال حرب تجارية عالمية كبرى.
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وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.39 دولار للأونصة بانخفاض نحو 6 دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولار الذي سجله أمس الاثنين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2967.40 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وقال استراتيجي السوق في آي.جي، يب جون رونغ، إن المتعاملين في السوق يتأهبون مجددا لمخاطر التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك مع اقتراب الموعد النهائي الأسبوع المقبل.
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