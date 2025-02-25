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إقتصاد

النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أميركية على إيران

Lebanon 24
25-02-2025 | 01:28
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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، مما أثار مخاوف من تقلص الإمدادات.

بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 38 سنتًا أو 0.51% لتصل إلى 75.16 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 43 سنتًا أو 0.61% لتسجل 71.13 دولارًا للبرميل.
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وسجل الخامان مكاسب في الجلسة السابقة، بعدما خسرا دولارين يوم الجمعة، وفق وكالة "رويترز".
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