النفط يرتفع وسط مخاوف الإمدادات بعد عقوبات أميركية على إيران

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ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، مما أثار مخاوف من تقلص الإمدادات.بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 38 سنتًا أو 0.51% لتصل إلى 75.16 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 43 سنتًا أو 0.61% لتسجل 71.13 دولارًا للبرميل.وسجل الخامان مكاسب في الجلسة السابقة، بعدما خسرا دولارين يوم الجمعة، وفق وكالة "رويترز".