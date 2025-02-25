الدولار يرتفع مع تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية

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ارتفع الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين في بداية الأسبوع، مدعومًا بتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب وسندات الخزانة الأميركية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستُنفَّذ كما هو مخطط لها.وجاء صعود الدولار ليضغط على اليورو، الذي تراجع عن أعلى مستوى بلغه خلال شهر عند 1.0461 دولار. ومن المتوقع أن تعتمد المكاسب المستقبلية للعملة الأوروبية على مدى سرعة تشكيل حكومة ائتلافية في ألمانيا، بعد فوز المحافظين في الانتخابات الأخيرة.وقال ترامب، أمس الاثنين، إن الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ "في الوقت المحدد"، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان لتعزيز أمن الحدود ووقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 4 آذار، وفق وكالة "رويترز".