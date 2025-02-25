"بيتكوين" تهوي لأقل من 90 ألف دولار

هبطت العملتان المشفرتان "بيتكوين" و"إيثر" اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتهما في شهور وسط موجة بيع في أسواق مختلفة.





ويتزامن الهبوط مع استمرار عكوف المتعاملين على التعامل مع تبعات عملية اختراق حدثت الأسبوع الماضي طالت مبالغ بعملة إيثر تعادل 1.5 مليار دولار من منصة العملات المشفرة بايبت.

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وتراجعت بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بما يصل إلى 6% إلى 88245 دولاراً، مسجلة أدنى مستوى منذ تشرين الثاني وهي المرة الأولى التي تهبط فيها إلى ما دون 90 ألف دولار منذ منتصف كانون الثاني. (الامارات 24)