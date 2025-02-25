بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته.. إليكم ما سجله الدولار

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستمضي كما هو مخطط لها.



وكان الدولار قد هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل مجموعة من العملات الرئيسية الأخرى الاثنين.

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