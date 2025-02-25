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إقتصاد
ارتفاع قياسي لسهم "روسال" بعد تصريحات بوتين
Lebanon 24
25-02-2025
|
14:21
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واصل سهم شركة الألمنيوم الروسية العملاقة "روسال" ارتفاعه اليوم الثلاثاء، بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استئناف صادرات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 13:04 بتوقيت موسكو، صعد سهم "روسال" بنسبة 0.25% إلى 41600 روبل. وكان سهم الشركة قد شهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة تزيد عن 6% خلال الجلسة المسائية في بورصة موسكو أمس الاثنين.
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كذلك صعد سهم "روسال" اليوم الثلاثاء بنحو 5% في بورصة هونغ كونغ.
وجاء ذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الروسي بشأن خطط استئناف صادرات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة وتعزيز التعاون بين البلدين، مما أدى إلى تفاؤل المستثمرين ودفع أسهم "روسال" للارتفاع بشكل ملحوظ.
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