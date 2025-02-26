الجمهوريون يمررون موازنة ترامب

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أقرَّ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء، بدفع من الرئيس دونالد ترامب، مشروع موازنة يهدف إلى تمرير "مشروعه الكبير والجميل"، الذي يتضمَّن تخفيضاتٍ ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، إضافةً إلى خفض الإنفاق بمقدار 2 تريليون دولار، وذلك رغم معارضة الديمقراطيين وتحفُّظات داخل الحزب الجمهوري نفسه.كان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، يمتلك هامشًا ضئيلًا للغاية من الأصوات داخل أغلبيته الجمهورية الهشَّة، وكان يخوض معركة على عدَّة جبهات: ضد الديمقراطيين، وأعضاء حزبه القلقين في الصفوف الخلفية، وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المتشكِّكين، في محاولةٍ لدفع الحزمة التشريعية الرئيسية لحزبه قُدُمًا.من جانبه، كثَّف ترامب جهوده لحشد الدعم، حيث أجرى اتصالاتٍ مع نوابٍ جمهوريين مترددين، كما استضاف بعضهم في البيت الأبيض. وجاءت نتيجة التصويت بفارق ضئيل، إذ أُقِرَّ المشروع بأغلبية 217 صوتًا مقابل 215، مع معارضة جميع الديمقراطيين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".