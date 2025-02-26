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إقتصاد
هبوط مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأميركية
Lebanon 24
26-02-2025
|
01:32
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قالت مصادر في السوق، نقلًا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 640 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 شباط.
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وأضافت أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 537 ألف برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.11 مليون برميل، وفق وكالة "رويترز".
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