الدولار قرب أدنى مستوى في 11 أسبوعًا وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

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تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، ليقترب من أدنى مستوى له في 11 أسبوعًا مقابل العملات الرئيسية، وذلك تحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.وارتفع الين، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول، مع تزايد ضعف معنويات المستثمرين وسط تهديد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة.كما استقر الدولار الكندي بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين، في ظل توقعات بفرض رسوم إضافية الأسبوع المقبل، وفقا لـ"رويترز".